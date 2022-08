INSS: Problemas na folha de pagamento dos aposentados: Saiba o motivo

O aplicativo do MEU INSS acabou entrando em PANE! Travou e vários aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS relatavam problemas para acessar aplicativo! O segurado busca a data de pagamento daquele mês, imediatamente após o dia em que será creditado a mensalidade, para que possa fazer seu planejamento financeiro.

O MEU INSS é uma plataforma criada com o objetivo principal de ajudar e auxiliar os cidadãos. É um aparelho que possui estrutura diferenciada e acesso veloz à internet.

Para saber, entre em gov.br/meuinss ou instale o aplicativo Meu INSS no seu celular e acesse mais de 90 serviços oferecidos pelo INSS sem sair de casa. Para utilizar de todos os serviços oferecidos pelo Meu INSS, você deve ter uma conta ativa no gov.br.

Com um único usuário e senha, você pode utilizar primordialmente todos os serviços públicos digitais que também estejam no gov.br. Para o cadastro você vai precisar de CPF, nome completo, data de nascimento e tirar algumas dúvidas sobre sua inscrição no INSS. Lembre-se que todas as informações sobre cada pessoa são estritamente confidenciais.

Veja a seguir lista de funcionalidades que podem ser feitas no aplicativo:

Aposentadoria por Idade

Aposentadoria por tempo de contribuição

Salário maternidade

Pensão por morte

Auxílio-doença

Seguro Desemprego do Pescador Artesanal

Benefícios Assistenciais

Certidão de tempo de contribuição

Alterar local ou forma de pagamento

Cadastrar ou renovar procuração ou representante legal

Solicitar pagamento de benefício não recebido

Recurso e revisão

Pane no aplicativo MEU INSS: o que houve?

Aposentados, pensionistas e outras seguradoras tentando acessar o app MEU INSS para consultar pagamentos em agosto! Infelizmente, eles não conseguiram. seguradora estava procurando a data de pagamento deste mês para realizar uma consulta e não deu certo!

Aparentemente, o app estava instável, possivelmente devido a manutenção ou até mesmo bugs que causavam instabilidade no sistema. Então o acesso não funcionou. Mas agora parece que voltou ao normal!