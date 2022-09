Com primeira mulher narradora, Rodeio de Vacaria terá provas campeiras, danças e shows de 12 a 16 de outubro

O tradicional Rodeio de Vacaria está de volta depois do adiamento provocado pela pandemia. Em versão nacional, acontece de 12 a 16 de outubro, no Parque Nicanor Kramer da Luz. O evento, que é promovido pelo CTG Porteira do Rio Grande, está integrado com a 56ª Expovac.

Serão disputadas as modalidades Seleção, Taça Cidade, Prenda, Quarto de Milha Aberto, Quarto de Milha Amador, Quarto de Milha Amador Light, Quarteto, Duplas, Pai e Filho, Pai e Filha, Veterano, Vaqueano, Piazito, Piá, Guri, Prendinha e Prenda Juvenil. Haverá gineteada todas as noites.

A premiação será de R$ 120 mil, e cada campeão ganha uma inscrição para o 35º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, programado para 2024. As inscrições para as provas campeiras podem ser realizadas com antecedência através do WhatsApp (54) 99616-6362, com Adilson. Já estão confirmadas as presenças de laçadores de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Piauí, além do Rio Grande do Sul.

Uma novidade no Rodeio Nacional é a participação da narradora Vivi Kremer. Será a primeira vez que uma mulher irá narrar na Cancha Ferradura. Ela é a segunda mulher da história credenciada pelo Departamento de Narradores do MTG.

A programação artística inclui shows e bailes com músicos como Paulinho Mocelin, João Luiz Corrêa e Quarteto Coração de Potro. Haverá ainda o 1º Festival Porteira de Poesia, Concurso de Declamação Infanto-juvenil com tributo ao poeta Aparício Silva Rillo e concurso de chula Campeão dos Campeões.

A entrada ao parque é franca e o estacionamento custa de R$ 10 a R$ 20. Já os bailes tem convites antecipados a R$ 30 e passaporte para todas as noites a R$ 80. A previsão é receber em torno de 15 mil pessoas.

Com informações: G1