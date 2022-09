Bombeiros seguem as buscas por vítimas desaparecidas após ponte desabar no AM

Ponte desabou nesta quarta-feira (28) em Careiro. Ao menos três pessoas morreram e bombeiros ainda buscam por desaparecidos.

O Corpo de Bombeiros retomou, nesta quinta-feira (29), as buscas por desaparecidos após uma ponte desabar na manhã desta quarta-feira (28) no km 25 da BR-319, no Careiro, a 102 km de Manaus. Segundo a corporação, até 15 pessoas estão desaparecidas.

A tragédia aconteceu na manhã de quarta-feira (28), na Ponte Curuçá. Três pessoas morreram, mas segundo o Corpo de Bombeiros esse número pode aumentar nas próximas horas. Segundo o Governo do Amazonas, pelo menos 12 veículos afundaram e passageiros e motoristas estão desaparecidos.

Outras 14 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais de Manaus e do Careiro.

As buscas iniciaram por volta de 6h e uma equipe de 40 homens do Corpo de Bombeiros está no local para tentar encontrar as vítimas da tragédia.

Para intensificar as buscas por pessoas desaparecidas, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) ativou um gabinete de crise para integrar as ações dos órgãos estaduais e federais envolvidos no resgate.

O gabinete de crise foi ativado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado na zona centro-sul da capital, sob a coordenação do secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur.

O acidente aconteceu no km 25 da rodovia, por volta de 8h. Parte da pista já havia sido interditada parcialmente na segunda-feira, após começar a ceder. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) só veículos leves estavam autorizados a transitar no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também informou que, por orientação do próprio Dnit, havia interditado parcialmente a ponte, nesta segunda-feira (26), por causa de más condições na estrutura. Desde então, somente veículos leves podiam circular por lá.

