Prêmio histórico da Mega-Sena tem duas apostas ganhadoras

O maior prêmio da história da Mega-Sena em concursos regulares, de mais de R$ 317 milhões, será dividido entre duas apostas ganhadoras, que levarão R$ 158.926.894,27 cada. As dezenas sorteadas foram: 04-13-21-26-47-51.

Uma das apostas com os seis números corretos foi realizada no município de Fernandópolis, no interior de São Paulo. A outra foi feita pelos canais eletrônicos da Caixa.

A quina teve 814 apostas ganhadoras, que levarão R$ 33.910,24 cada. Já a quadra teve 52.760 apostas vencedoras, que receberão R$ 747,39 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na 4ª feira (5.out), com prêmio estimado em R$ 3 milhões.

As apostas podem ser realizadas até às 19h de 4ª, nas casas lotéricas ou pelo site da Caixa.

Fonte: SBT