Saiba quantos votos Lula e Bolsonaro precisariam para vencer no 1º turno

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 57,2 milhões de votos no primeiro turno das eleições ocorridas neste domingo (2). Para que ganhasse diretamente, o petista precisaria ter obtido pouco mais de 59 milhões de votos, considerando votos válidos.

Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu 51,06 milhões de votos. A diferença que jogou a disputa para o segundo turno foi, portanto, de 1,8 milhão de votos. As informações são do site Valor Econômico.

Com o início do segundo turno, que será disputado no dia 30 deste mês, os candidatos devem buscar os eleitores dos candidatos que ficaram da terceira colocação para baixo.

Simone Tebet (MDB) obteve 4,9 milhões de votos, e de Ciro Gomes (PDT), que recebeu 3,6 milhões. O conjunto dos demais candidatos teve pouco menos de 1,4 milhões de votos. Ao todo, são cerca de 9,9 milhões de novos votos em disputa.

Em um exercício que presuma que taxa de votos nulos e brancos fique estável, Lula precisaria conquistar 19% dos votos desses demais candidatos no segundo turno. Já Bolsonaro precisaria obter 67% dos votos em disputa para vencer.

Taxas de abstenção

Outro fator que precisaria entrar na conta são as taxas de abstenção e os votos brancos e nulo. No primeiro turno, a taxa de abstenção ficou em 20,9% e costuma crescer em média 2 pontos percentuais no segundo turno.

Já o índice de votos anulados ou em branco foi de 4,4% para presidente e costuma diminuir no segundo turno (em 2018 houve quebra nessa tendência histórica).

Com informações do ND+