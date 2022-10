Rótulos de alimentos mudarão a partir de domingo; entenda as novas medidas

A partir de domingo (9) consumidores de todo o país perceberão mudanças nos rótulos nutricionais da maioria dos alimentos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma nova medida para facilitar o entendimento dos consumidores quanto aos valores nutricionais.

No primeiro momento a exigência será apenas para as grandes empresas do setor de alimentos, que vão precisar disponibilizar nos rótulos os açúcares adicionados, valores diários de consumo e as medidas fixadas em 100 gramas ou 100 miligramas, para universalizar e facilitar a comparação dos produtos.

Outra novidade é a sinalização frontal dos alimentos, o design gráfico será de uma ‘lupa’ e servirá para identificar o alto teor de três nutrientes: açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio.

Para a consultora de alimentos do SENAI/SC, Carolina Scheibe, as mudanças vêm para trazer mais clareza para o consumidor.

“A mudança ajudará o consumidor a fazer boas escolhas, fazer comparação, ter boas informações. De forma geral, ela pensa na saúde do consumidor, na autonomia e na escolha” disse Carolina.

De acordo com a consultora, as mudanças não são válidas para os alimentos embalados na frente do consumidor. “O alimento embalado na frente do consumidor a gente imagina que ele será consumido em 24 horas. Então, é o caso de sinalizar esse aviso de que o produto é de consumo imediato”acrescentou.