Eclipse e chuvas de meteoros: Confira calendário do céu de novembro de 2022

O mês de novembro chegou e com ele uma série de fenômenos astronômicos incríveis também vem por aí! Como é de praxe aqui no Hypeness, contaremos qual é o calendário do céu de novembro de 2022. E já te damos spoiler: tem bastante coisa ocorrendo no firmamento.

Desde outubro, a chuva de meteoros Táuridas está ocorrendo. Apesar de sua baixa visibilidade, ela alcançará o seu pico na noite do dia 4 para 5 de novembro. Para vê-la, é só localizar a direção da constelação de Touro no seu local.

Entre 3 de novembro e 2 de dezembro, todos poderão ver a chuva de meteoros Leônidas. Essa chuva tem relação com o cometa Tempel-Tuttle e deve ter seu pico por volta do dia 17 de novembro, com algumas centenas de estrelas cadentes caindo por hora na madrugada.

Eclipse lunar

No dia 8 de novembro, o mundo verá o último eclipse lunar do ano de 2022. O fenômeno deve ser parcialmente visível no Brasil, em especial no Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Algumas regiões mais próximas do litoral no Nordeste não poderão apreciar o espetáculo.

Confira o calendário de conjunções e oposições planetárias, que são de interesse para os fãs da astrologia: