Na tarde desta terça-feira (8), um carro acabou caindo parcialmente no Rio Canoas, em Correia Pinto. O Corpo de Bombeiros informou que não havia ninguém no interior do veículo.

Foi relatado também que uma guarnição foi enviada para fazer a retirada do carro, um Fiat Uno, do local. Nas imagens, é possível ver o veículo destruído em meio à galhos, árvores e com parte submersa no rio.