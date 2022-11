Veículos colidem na SC 390 na localidade do Cruzeiro

A Polícia Militar Rodoviária 21° Grupo Bom Jardim da Serra (PMRv), atendeu um sinistro de trânsito (apenas danos materiais) do tipo colisão transversal, na Rodovia SC390 Km 365,700 em São Joaquim, próximo a localidade do Cruzeiro. O sinistro ocorreu por volta das 01h do dia 14/11/2022.

A Guarnição policial militar rodoviária (POSTO 21) foi acionada pela central de emergência para deslocar até o local do acidente. No local foi constatado um sinistro de trânsito, do tipo colisão transversal envolvendo um veículo Gm/Captiva emplacado no município de Içara /SC conduzido por um masculino de 61 anos de idade. Já no outro carro, um Gm/Vectra emplacado no município de Lagoa Vermelha /RS conduzido por outro masculino de 41 anos de idade.

Segundo relato dos condutores, o sinistro ocorreu devido o condutor do Gm/Vectra perder o controle da direção de seu veículo ao contornar uma curva e invadir a pista contrária.

Fonte: 21º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra /SC.