Novo recurso do Whatsapp permite que você envie mensagens a si próprio

Chega de fazer gambiarra! O Whatsapp lançou nesta segunda-feira (28), no exterior, a função que permite que o usuário envie mensagens, lembretes e links para si próprio, um recurso que era bastante pedido por quem usa o aplicativo.

A melhoria já está disponível para alguns celulares iOS no exterior e, em breve, os proprietários de telefones com o Android também poderão usar o serviço. Até hoje, para enviar algo para você mesmo, era preciso criar um grupo com outra pessoa, depois exclui-la para ficar com o espaço só para si.

Com o novo recurso, antes de escrever uma mensagem, você poderá selecionar seu próprio número como destinatário, aí é só enviar e pronto. Não precisa mais dar aquele jeitinho.

Ainda não há data para a chegada do serviço ao Brasil.