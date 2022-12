Novas regras do Pix a partir do dia 02 de janeiro; Confira quais são as alterações

Em novembro de 2020, o Banco Central (BC) lançou o sistema de pagamento instantâneo, chamado de Pix. Em suma, o sistema promete a transferência instantânea de dinheiro em até 10 segundos. A partir disso, o Pix caiu no gosto dos brasileiros e, atualmente, é um dos meios de pagamento mais usados no país.

Diante desse sucesso, o BC passou a investir mais no sistema, e criar ferramentas e aprimoramentos que melhorem ainda mais a experiência do usuário. Exemplo disso são as mudanças que vão entrar em vigor a partir do dia 02 de janeiro.

Quais são as novas regras do Pix?

1. Pix Saque e Pix Troco

As ferramentas Pix Saque e Pix Troco agora devem ter um novo limite. Atualmente, o limite durante o dia (entre 6h e 20h), é de R$ 500, e o noturno (das 20h às 6h) é de R$ 100. Com as novas regras, o limite das transações vai aumentar para R$ 3 mil, durante o dia, e para R$ 1 mil durante a noite.

2. Horário noturno

A partir das ocorrências de sequestros que ocorreram em São Paulo, em que o criminoso pedia um resgate em Pix, o BC criou uma regra de horário de noturno. Ou seja, entre às 20h e 6h da manhã, os brasileiros poderiam transferir até R$ 1 mil. Dessa forma, o BC visava trazer mais segurança ao meio de pagamento.

Com as novas regras do Pix, essa norma será eletiva. Ou seja, o cliente é quem vai decidir o limite, e os bancos não serão mais obrigados a ofertar opções sobre essas regulamentações especiais nesses horários.

3. Novos limites

Por fim, outra nova regra do Pix diz respeito ao limite das operações. Em suma, nenhum banco é obrigada a determinar um limite de valor para as transações. Por outro lado, a instituição precisa limitar o tempo, de forma a garantir a segurança dos usuários.

Sendo assim, não haverá mais limite sobre quanto o usuário pode transferir em uma operação. Porém, ele vai precisar informar ao banco o limite por período de tempo e a personalização do horário noturno. A partir de 2023, o BC permitirá que o usuário peça que o limite inicie às 22h, ao invés de 20h.

Quando iniciam as novas regras do Pix?

As novas regras do Pix vão passar a valer a partir do dia 02 de janeiro de 2023. Enquanto isso, os demais ajustes feitos por meio de canais digitais, devem ter início em 03 de julho do próximo ano.