Mãos amarradas e rosto coberto: jovens desaparecidas são encontrados mortas em rio de Araranguá

Os corpos de duas jovens, que estavam desaparecidas há cerca de dois dias, foram localizados nessa quinta-feira (5) no Rio Araranguá, no Sul catarinense. As vítimas foram identificadas como Gabriela da Silva Rocha, de 21 anos, e Karoline de Souza, de 24.

Segundo a Polícia Militar, o primeiro corpo foi encontrado por volta das 14h30. Era o de Gabriela que estava desaparecida desde segunda-feira (2). Conforme os policiais, a vítima estava com as mãos amarradas.

Logo em seguida, a cerca de um quilômetro, os bombeiros localizaram o corpo da segunda vítima, de 23 anos, no rio, que também estava com as mãos amarradas e uma camiseta cobrindo o rosto.

O caso é tratado como duplo homicídio e já está sob a investigação da DIC (Divisão de Investigação Criminal) e Dpcami (Delegacia de Proteção à Criança, Mulher e Idoso) de Araranguá, que realizam uma coletiva para mais detalhes nesta sexta-feira (6).

A morte das jovens causou revolta e indignação nas redes sociais. O velório de Karoline acontece, desde às 6h, na capela mortuária do cemitério Jardim de Paz, em Araranguá. O sepultamento está previsto para às 11h.

Já a celebração de Gabriela foi realizada, às 9h,na capela mortuária do cemitério Cruz das Almas, também em Araranguá.

