Pagamentos do Bolsa Família iniciam nesta semana; veja datas

A Caixa Econômica Federal libera, a partir de quarta-feira (18), os pagamentos do Bolsa Família, antigo Auxílio Brasil. Assim como nas outras edições, as parcelas, no valor de R$ 600, serão disponibilizadas conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), impresso no cartão de cada titular.

Assim que cair na conta, o valor poderá ser sacado em terminais de autoatendimento e lotéricas ou movimentado virtualmente por meio do Caixa Tem. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, espera-se que, a partir de março, as famílias também recebam o acréscimo de R$ 150 por criança de até seis anos.

NIS final 1: 18 de janeiro

NIS final 2: 19 de janeiro

NIS final 3: 20 de janeiro

NIS final 4: 23 de janeiro

NIS final 5: 24 de janeiro

NIS final 6: 25 de janeiro

NIS final 7: 26 de janeiro

NIS final 8: 27 de janeiro

NIS final 9: 30 de janeiro

NIS final 0: 31 de janeiro

O Bolsa Família é destinado a famílias com renda per capita de até R$ 100,00, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200,00, em condição de pobreza. O grupo também pode ser contemplado pelo Auxílio Gás, disponibilizado bimestralmente, que seguirá as mesmas datas do bolsa.

Todos os contemplados são escolhidos pelo Cadastro Único (CadÚnico), que deverá passar por uma revisão nos próximos meses. A ideia seria avaliar e identificar quais seriam as famílias, entre as 40,7 milhões de inscritas no sistema, que realmente precisam receber o benefício social.