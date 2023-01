Sete pessoas morrem e 22 ficam feridas após ônibus de viagem que saiu Florianópolis tombar no PR

Sete pessoas morreram, entre elas uma criança, e 22 ficaram feridas depois de um ônibus de viagem tombar na BR-277 em Fernandes Pinheiro, na região central do Paraná, na madrugada desta terça-feira (31). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 54 passageiros estavam a bordo do veículo. Vinte e seis não se machucaram, entre eles o motorista.

Dos mortos, quatro corpos estão embaixo do veículo, de acordo com a corporação.

O veículo pertence à Viação Catarinense e, segundo a polícia, saiu de Florianópolis (SC) com destino a Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O g1 tenta contato com a empresa.

