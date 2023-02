Mortes em terremoto registrado na Turquia e Síria passam de 22 mil

Passa de 22,1 mil o número de mortos em razão do terremoto de 7,8 graus de magnitude na escala Richter que atingiu a Turquia e a Síria na última segunda-feira, 06.

Na Turquia, há quase 19 mil vítimas fatais. Na Síria, 3,2 mil pessoas morreram. Mais de 50 mil pessoas ficaram feridas nos dois países.

Seguido por diversos terremotos secundários, o abalo sísmico durou cerca de um minuto e meio e teve um raio de alcance de 250 quilômetros, atingindo centenas de municípios.

O epicentro ocorreu a 10 quilômetros da superfície – profundidade considerada muito baixa –, o que explica, em parte, os efeitos devastadores.

O terremoto principal também foi sentido em Israel, no Iraque, no Chipre e no Líbano. Não há registro de vítimas nesses países.