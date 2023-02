Asteroide entra na atmosfera da Terra e causa clarão em partes do Reino Unido e da França; veja vídeo

Um pequeno asteroide de cerca de um metro causou um efeito parecido com o de uma estrela cadente seguido de um clarão no céu de parte do sul da Inglaterra e do País de Gales, além do sul de Paris, na França, na madrugada desta segunda-feira (13).

Chamado de SAR2667, o asteroide explodiu depois de entrar na atmosfera da Terra pelo Canal da Mancha por volta meia-noite, pelo horário de Brasília. O registro foi feito por observadores nas redes sociais.

Segundo especialistas, esse tipo de asteroide aparece várias vezes no ano causando impacto em segurança, mas raramente são identificados antes de o fenômeno acontecer, como foi o caso do SAR2667.

Com informações: G1