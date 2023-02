Cão farejador do México que salvou duas vidas na Turquia morre durante resgate

Um cão farejador que participava dos trabalhos de resgate na Turquia morreu ao ser atingido por escombros quando tentava encontrar sobreviventes.

Proteo, um pastor alemão, era um dos dez cachorros das Forças Armadas mexicanas que haviam sido enviados a diferentes cidades na Turquia com o grupo de militares do México. Segundo a imprensa local, o cão foi responsável por identificar duas vítimas, que foram retiradas com vida dos escombros.

Mas ele próprio não teve a mesma sorte. Segundo o Ministério da Defesa mexicano, estava na cidade de Adiyaman quando foi atingido por partes de um edifício que desmoronaram enquanto ele percorria o local.

Segundo a pasta, Proteo chegou a ser resgatado com vida e tratado por veterinários locais, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu no domingo (12).

Nesta terça-feira (14), ele ganhou uma cerimônia de homenagem na Turquia, realizada por militares e integrantes de organizações de ajuda humanitária do México que estão no país.

Os outro nove cães farejadores enviados pelo México para ajudar no resgate também participaram do evento.

Pelas redes sociais, o Ministério da Defesa publicou um vídeo do treinador de Proteo, que, emocionado, agradeceu ao amigo.

O Ministério da Defesa divulgou uma nota em homenagem a Proteo. “Proteo, você cumpriu sua missão pela busca e resgate dos nossos irmãos turcos. Obrigada pelo seu trabalho heróico”, disse o comunicado.

O México é um dos mais de 70 países que enviaram equipes de resgate à região para ajudar na busca por sobreviventes.

Com informações: G1