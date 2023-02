Ministério da Agricultura investiga possível caso de vaca louca no Brasil

A morte em pasto aumenta as chances de que o suposto caso de vaca louca tenha se originado de forma “atípica”, espontaneamente na natureza, em vez de ser transmitido pela ingestão de ração animal contaminada. Isso, em tese, reduz as chances de imposições de barreiras comerciais.

O Ministério da Agricultura informou nesta segunda-feira que investiga um caso suspeito de mal da vaca louca no país. “O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informa que, acerca do caso suspeito de Encefalopatia Espongiforme Bovina (Mal da ‘vaca louca’), todas as medidas estão sendo adotadas pelos governos.

A suspeita já foi submetida a análise laboratorial para a confirmação ou não e, a partir do resultado, serão aplicadas imediatamente as ações cabíveis”, informou a pasta, em nota. O Mapa não divulgou onde há a suspeita. Segundo a Agência Brasil, trata-se de um animal em idade avançada que morreu em um pasto no Pará.

Se o caso for confirmado, as exportações brasileiras de carne bovina para a China deverão ser suspensas. Em 2015, os dois países assinaram um protocolo sanitário que obriga autoembargo do Brasil quando há novo episódio da doença.