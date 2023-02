Garimpeiros armados atacam base federal do Ibama na Terra Indígena Yanomami

Garimpeiros armados atacaram nesta quinta-feira (23) a base federal do Ibama instalada há duas semanas na Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

Segundo o governo federal, criminosos furaram o bloqueio montado no rio Uraricoera e atiraram contra agentes do Ibama que haviam abordado uma das embarcações. Na troca de tiros, um dos garimpeiros ficou ferido e foi detido pela PF (Polícia Federal) por atacar servidores públicos. As informações são do R7.

“Os criminosos desciam o rio em sete ‘voadeiras’ de 12 metros carregadas de cassiterita. O carregamento de minério roubado da terra indígena foi identificado por drones operados pelo Ibama. Após o ataque, os criminosos fugiram”, afirmou o governo.

De acordo com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, o ataque criminoso foi programado. “Todos aqueles que tentarem furar o bloqueio serão presos. Acabar com o garimpo ilegal é uma determinação do presidente Lula”, afirmou.