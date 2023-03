Lobo-guará adotado por engano é acolhido por zoológico em Santa Catarina

Um lobo-guará, espécie ameaçada de extinção, havia sido adotado por engano e criado como cachorro pela família que o tirou das ruas.

Entretanto, após ser comprovado que o animal não era um cão, ele foi acolhido em um zoológico de Pomerode, no Vale do Itajaí. Ele viveu durante cerca de quatro meses na casa da família.

Os tutores começaram a duvidar da espécie à medida que o animal crescia e mudava a aparência. Segundo eles, as orelhas e pernas ficaram compridas demais. Em seguida, eles contataram órgãos ambientais, que confirmaram se tratar de um animal silvestre.

O lobo-guará precisou ser recolhido e, desde o começo do ano, está no Zoo Pomerode, em Santa Catarina. A equipe do zoológico disse que o lobo-guará agora vive em um espaço apropriado com árvores frutíferas, arbustos, toca, lago e outros elementos da natureza.

O animal tem um cronograma de atividades recreativas e divide um espaço com uma lobo-guará fêmea adulta.