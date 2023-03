Autor do crime em hotel de Lages é condenado a mais de 23 anos de prisão

Após quase dois anos do assassinato que chocou Lages, o criminoso foi condenado no dia 06 de março, com uma pena que chega a 23 anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado.

Relembre o caso:

Em julho de 2021, a polícia Civil, por meio da Divisão de Investigação Criminal (DIC Lages) apurou a morte de Thays Greice Barboza, de 29 anos, encontrada em um quarto de hotel no bairro São Cristóvão, em Lages. As investigações duraram cerca de um ano, e o criminoso foi preso.

Segundo a Polícia Civil, o investigado havia marcado um encontro com a vítima no hotel, com o objetivo de roubo. Durante a execução do crime, o autor a matou e fugiu do local. Após o trabalho de investigação, os policiais conseguiram identificar o criminoso, que já havia sido investigado e processado pela prática de diversos atos ilícitos, como crimes contra o patrimônio, homicídio e tráfico de drogas. Com a prisão, foram realizadas perícias e a reconstituição do crime, sendo o inquérito policial encerrado com o indiciamento do investigado por crime de latrocínio (roubo seguido de morte).