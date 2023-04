Governo do Estado lança Campanha de Cirurgia de Catarata e reinaugura nova ala no Hospital Celso Ramos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) lança nesta quarta-feira, 12 de abril, a Campanha de Cirurgia de Catarata no Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), de Florianópolis. Nesta data e no dia 19 serão realizados um total de 40 procedimentos, das 7h às 19h, em local que foi reformado para dobrar o número de cirurgias realizadas. O Governo do Estado investiu R$ 60 mil na reinauguração da nova ala.

Anteriormente, o hospital possuía uma sala cirúrgica em que eram realizados de 10 a 15 cirurgias oftalmológicas por semana. Com a ampliação do serviço, a unidade contará com um centro cirúrgico de oftalmologia com duas salas exclusivas, aumentando a oferta em 100%.

O Hospital Celso Ramos possui 480 pacientes na fila de espera para fazer cirurgia de catarata em condições de operar. “São pessoas de todas as regiões de Santa Catarina. Nossa expectativa é atender esses pacientes em até 10 meses. A ideia é manter uma ampliação de oferta ordenada e reduzir o máximo possível as filas cirúrgicas”, explica o diretor do HGCR, Michel Maximiano Faraco.

A catarata é uma lesão ocular que atinge e torna opaco o cristalino (lente situada atrás da íris, cuja transparência permite que os raios de luz o atravessem e alcancem a retina para formar a imagem), o que compromete a visão. A evolução costuma ser lenta, e a doença pode afetar primeiro um dos olhos e só mais tarde o outro.

Escrito por:

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde