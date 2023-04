Saiba se seu Bolsa Família foi bloqueado no mês de abril de 2023

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) quem teve o benefício do Bolsa Família bloqueado este mês de abril receberá um SMS no número telefônico informado, nesta quarta-feira (12.04), com a seguinte mensagem: “MDS INFORMA: Se você mora sozinho (a), atualize o cadastro para o Bolsa Família. Se mora com a sua família, cancele o seu Cadastro Único no aplicativo”.

O beneficiário também pode checar se o benefício foi bloqueado no aplicativo do Bolsa Família.

Elas entraram no cadastro do Governo Federal no segundo semestre de 2022 informando que moram sozinhas e, agora, necessitam atualizar as informações para voltar a receber o benefício. O objetivo da ação do MDS é verificar as famílias que são realmente unipessoais.

Caso a pessoa preencha os requisitos do Bolsa Família e comprove que mora sozinha, o benefício volta a ser pago, incluindo as parcelas bloqueadas. Portanto, o cidadão comprova as informações, volta à folha de pagamento normal do programa e recebe as parcelas referentes aos meses em que ficou sem o pagamento.

“É muito importante que as pessoas que mais precisam, as pessoas mais vulneráveis, e suas famílias, estejam no Cadastro Único com os dados corretos para que os governos estadual, municipal e federal, saibam exatamente quais as necessidades de cada família vulnerável do Brasil”, explicou Letícia Bartholo, secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único.

Com informações do MDS