Árbitro esfaqueia jogador durante partida de futebol; violência em campo

Um jogador de futebol de 25 anos foi esfaqueado pelo árbitro de uma partida de futebol de várzea em um campo em Montes Claros (MG). A vítima foi atingida várias vezes e continua internado.

A briga teria começado após o atleta ser expulso por um pênalti cometido. No meio da confusão, com várias pessoas tentando apartar, o árbitro recebeu um facão, do tipo peixeira, do próprio filho, um adolescente de 14 anos, e aplicou os golpes no rapaz.

O suspeito e o filho fugiram, mas o autor do crime foi localizado e preso em casa. De acordo com testemunhas, o criminoso esfaqueou uma outra pessoa recentemente, por motivo passional.

A vítima foi socorrida às pressas, passou por cirurgia e permanece internado. O estado de saúde não foi divulgado. O árbitro deverá responder por tentativa de homicídio.