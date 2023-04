Instituto de Cardiologia de Santa Catarina comemora muitas vidas salvas em seis décadas de história

O Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC), em São José, comemora nesta quarta-feira, 19 de abril, 60 anos de serviços de excelência prestados aos pacientes de todo estado e muitas vidas salvas. A unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES) é referência em Cardiologia e Vascular para todo o estado e proporciona tratamento integral aos pacientes com as especialidades clínicas, cirúrgica e ambulatorial.

Inaugurado no ano de 1963, anexo ao Hospital Regional Homero de Miranda Gomes, o ICSC tem um total de 128 leitos, sendo 25 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Para atender os pacientes cardiológicos, a unidade conta com 700 funcionários e corpo clínico com 135 médicos.

No ano de 2022, o Instituto de Cardiologia realizou 11.839 atendimentos na emergência externa, 29.913 atendimentos ambulatoriais, 3.511 cirurgias e 227.339 exames e procedimentos de apoio diagnóstico e terapêutico.

Em sua estrutura, o ICSC possui emergência externa com atendimento 24 horas, unidades de internação, centro cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ambulatório especializado. Nos serviços de apoio à diagnose e terapia, a unidade dispõe de farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, serviço social, radiologia, ultrassonografia e contrastados.

A unidade também conta com o apoio da Associação dos Amigos do Hospital Regional de São José Dr. Homero de Miranda Gomes (AAMHOR) há quase 27 anos. Os voluntários desenvolvem ações para o bem estar dos pacientes do ICSC e do HRSJ, como a distribuição de kits de higiene e roupas, oferecem serviços de corte de cabelo e barba. No propósito de acolher ao próximo, levam palavras de carinho e conforto para os pacientes que muitas vezes ficam sozinhos e carentes de atenção de seus familiares, devido a distância. Além disso, são realizados bazares com produtos da Receita Federal (produtos apreendidos) cujo retorno é utilizado para reforma de ambientes e adquirir materiais e equipamentos utilizados pelos voluntários, visando oferecer mais conforto e benefício aos pacientes.

Por Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde