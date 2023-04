OMS alerta para “risco biológico” após invasão a laboratório no Sudão

A intensidade dos conflitos no Sudão diminuiu nesta semana, mas a tomada de um laboratório com materiais perigosos por uma das partes do conflito colocou as autoridades em alerta para um possível “risco biológico”.

O laboratório fica na capital, Cartum. Em entrevista para a imprensa nesta terça-feira (25/4), o representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) no Sudão, Nima Saeed Abid, falou sobre “alto risco biológico”. Entre os materiais perigosos estão patógenos de sarampo e cólera, segundo matéria da Reuters.

O Sudão, país africano que faz fronteira com o Egito, vive um conflito entre as forças armadas sudanesas e paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF).

A guerra interna começou em 15 de abril. A OMS já registrou a morte de 459 pessoas, além de 4.072 feridos.

Muitas pessoas estão fugindo da capital ou do país por causa dos conflitos. Cinco trabalhadores humanitários já foram mortos.

O próprio representante da OMS no Sudão teve que fugir da capital, em um comboio que ficou 30 horas pelo deserto entre Cartum e Port Sudan.