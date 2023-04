Bolsa Família: Governo anuncia DESBLOQUEIOS e datas da parcela retroativa de abril

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) anunciou uma ótima notícia para as famílias que tiveram o Bolsa Família bloqueado em abril. Em torno de 1,2 milhão de famílias unipessoais não conseguiram receber a parcela deste mês por falta de atualização do cadastro.

O processo de Averiguação Cadastral Unipessoal focou especificamente no público que entrou no programa entre agosto e dezembro do ano passado, quando ainda se chamava Auxílio Brasil.

Assim, quando teve início o calendário de abril do Bolsa Família o governo informou que esse grupo de pessoas que moram sozinhas deveriam procurar um CRAS ou setor do Cadúnico para atualizar os dados.

Famílias que tiveram a parcela de abril bloqueada já tem data para receber o Bolsa Família retroativo. Confira quais grupos serão desbloqueados e quando o dinheiro vai cair na conta.

Governo desbloqueia unipessoais do Bolsa Família

A convocação do Governo Federal visa excluir do programa as pessoas que recebem o benefício indevidamente, ou seja, que estão cadastradas como família unipessoal e moram com outras pessoas.

Por isso, o governo deu o prazo até 16 de junho para que o beneficiário atualize e comprove que está dentro das regras para voltar a receber.

Agora, o MDS divulgou o cronograma de desbloqueios do Bolsa Família e a data em que será realizado o pagamento retroativo da parcela bloqueada. Confira abaixo:

Famílias que atualizaram cadastro entre 11/03 e 14/04 – o MDS vai fazer o desbloqueio automático dos benefícios no dia 27 de abril, com efeitos na folha de pagamento de maio (veja calendário). As famílias que não possuírem outras pendências receberão a parcela de abril bloqueada no calendário de maio;