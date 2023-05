Vídeo: Ônibus lotado perde freios e escapa de acidente na descida de serra para SC a 130 km/h; susto e sorte

Um ônibus com 28 pessoas, entre passageiros e dois motoristas, perdeu os freios na descida da Serra do Mar do Paraná para Santa Catarina, em trecho da BR-376, e conseguiu utilizar uma área de escape para evitar um acidente na noite desta sexta-feira (28). Todos os ocupantes passaram pelo ocorrido ilesos.

O condutor e dono do veículo percebeu a perda dos freios a cerca de um quilômetro da área de escape localizada no km 667,1 da rodovia, em trecho concessionado à Arteris Litoral Sul, e, por já saber da existência do dispositivo na pista, conseguiu direcionar o veículo a 130 km/h para freá-lo. Ele adentrou 80 metros do trecho de escape.

O dispositivo é uma espécie de pista paralela à via principal e coberta de cinasita, uma argila expandida que ajuda a diminuir a velocidade de veículos desgovernados.

Entre os ocupantes do ônibus, havia 23 trabalhadores do Pará que deveriam ir até Joinville, onde buscariam nova oportunidade de vida, além de três crianças.

Também de acordo com a Arteris, o ônibus apresentava diversas irregularidades, como o sistema de freios comprometido. O veículo acabou apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e levado para a unidade operacional da corporação no alto da Serra do Mar.