Estrela em ascensão no hipismo, atleta de 15 anos morre após cavalo cair na cabeça dela em competição; fatalidade

Hannah Serfass, uma jovem atleta em ascensão, morreu de forma trágica após um acidente em uma competição de hipismo. O caso aconteceu no último domingo (30), em Venice, na Flórida, nos Estados Unidos, e chocou internautas.

Segundo informações do The Mirror, Hannah participava de uma prova de salto quando seu cavalo tropeçou e a derrubou no chão. A atleta morreu depois que o animal caiu em cima da cabeça dela.

Funcionários correram para ajudar a adolescente e ofereceram os primeiros socorros, enquanto aguardavam uma ambulância chegar ao local.

Ela foi levada às pressas ao hospital Sarasota Memorial, mas não resistiu aos ferimentos. O cavalo, que tem 12 anos, não se machucou durante o acidente.

O aras Fox Lea Farms, onde acontecia a competição, divulgou um comunicado oficial no Facebook: “Por respeito à família, nenhuma informação será divulgada no momento. Enviamos nossas condolências sinceras à família, ao treinador, a amigos e a toda a comunidade do hipismo. Estamos todos de coração partido”.

A Federação de Hipismo dos EUA também se pronunciou e disse que Hannah era “conhecida por sua paixão pelos cavalos, por sua habilidade natural e sua ética de trabalho”.

A jovem era considerada uma grande aposta do hipismo, por ter ganhado diversas medalhas.

Em entrevista à revista do World Equestrian Centre, Hannah falou sobre seu desejo de continuar construindo uma carreira no esporte: “Eu entrei neste mundo e não quero mais parar. E agora eu quero aprender tudo o que puder sobre o assunto. Quero continuar em frente”.

O caso será investigado pela Federação de Hipismo dos EUA, que disse em comunicado que “leva muito a sério todos os acidentes”. A organização também explicou que a morte de Hannah será revisada para que seja possível aprender como minimizar riscos e aumentar a segurança no hipismo.

Jeanette McDonald, jurada de hipismo, disse à Fox35 que os profissionais seguem alguns padrões de segurança: “É assustador, mas nem sempre termina tragicamente. Nós passamos por uma lista de checagem para nos mantermos o mais seguros que pudermos”.