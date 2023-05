MAÇÃ/CEPEA: Preço da gala sobe, mesmo que pouco, para maioria dos perfis

Nesta semana (1º a 05/05), o preço da maioria dos perfis da maçã gala subiram levemente nas regiões classificadoras do Sul do País. Mesmo com o feriado do Dia do Trabalhador na segunda-feira, o início de mês já registrou certa melhora na demanda.

Assim, com a gala armazenada totalmente, o que garantiu controle dos estoques, e a boa procura, houve um ligeiro aumento das cotações. A gala 110 Cat 1 foi vendida a R$ 96,9/cx de 18 kg na média das regiões, leve alta de 2% frente à semana passada.

Para as próximas semanas, espera-se que o mercado continue aquecido e que a finalização da colheita da fuji ajude ainda mais no controle da oferta, incrementando os preços ao classificador.

Fonte: hfbrasil.org.br