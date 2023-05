Governador apresenta o maior plano de investimentos da história da Celesc, com R$ 4,5 bilhões de recursos previstos

O governador Jorginho Mello e o presidente da Celesc, Tarcísio Estefano Rosa, apresentam nesta terça-feira, 9, o maior plano de investimentos da história da companhia, com previsão de R$ 4,5 bilhões de recursos. Também será lançada a terceira etapa do Corredor Elétrico Catarinense. “Esse é um grande avanço para Santa Catarina, pois vai melhorar significativamente a qualidade e a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica para toda a população”, antecipa o governador.

O evento será realizado no Teatro Pedro Ivo, na Capital, a partir das 10h. Antes, o governador concede coletiva de imprensa.

O lançamento também será transmitido ao vivo no YouTube do Governo do Estado, neste link.

Orientações para a imprensa: o governador chegará em carro elétrico com o presidente da Celesc e concederá entrevista no hall de entrada do Teatro.

Serviço

O quê: Apresentação do Plano de Investimentos da Celesc e lançamento da 3º etapa do Corredor Elétrico Catarinense

Apresentação do Plano de Investimentos da Celesc e lançamento da 3º etapa do Corredor Elétrico Catarinense Quando: 9 de maio (terça)

9 de maio (terça) Horário: 10h. Antes, haverá coletiva de imprensa

10h. Antes, haverá coletiva de imprensa Local: Teatro Pedro Ivo – Rodovia SC 401, Km 15, n° 4600 – Saco Grande.

Por SECOM