Recorde histórico: Porto de São Francisco tem aumento de 20% na movimentação de carga no primeiro quadrimestre

A movimentação de cargas no Porto de São Francisco do Sul atingiu 5 milhões de toneladas nos primeiros quatro meses de 2023, representando um aumento de 20,7% com relação ao mesmo período do ano passado (4,1 milhões de toneladas). É a maior movimentação da história do complexo portuário já registrada no primeiro quadrimestre de um ano.

As exportações, com 2,8 milhões de toneladas, representaram 57% do total de mercadorias movimentadas nesses 120 dias. Os grãos (soja e milho), com 2,6 milhões de toneladas, lideram a lista dos produtos enviados ao exterior. Na sequência, óleo vegetal (100 mil toneladas) e madeira (81 mil toneladas).

Já as importações somaram 2,1 milhões de toneladas nestes quatro meses, equivalente a 43% da movimentação do Porto. O setor metalúrgico (1,1 milhão de toneladas) e os fertilizantes (746 mil toneladas) foram as principais mercadorias recebidas de outros países.

“O mundo quer os produtos de Santa Catarina. Nossa gente é trabalhadora, empreendedora e exporta para mais de 170 países os produtos do nosso agronegócio e das nossas indústrias. É por isso e por tantos outros motivos que demos destaque especial ao setor portuário com a criação da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias”, ressaltou o governador Jorginho Mello.

O presidente do Porto, Cleverton Vieira, destaca alguns diferenciais. “Nosso Porto é altamente competitivo, por ser multipropósito. Outra característica é a sua eficiência, com razoável tempo de espera para os navios atracarem, além de apresentar agilidade na operação de carregamento e descarregamento de cargas.”

Segundo ele, além de estar em posição geográfica favorável para receber e expedir o mix de cargas, o Porto conta com uma tarifa atrativa, em comparação com outros portos próximos.

“Todos esses fatores, somados à capacidade produtiva de sua comunidade portuária e às ações do governo do Estado para melhorar ainda mais as condições de infraestrutura do Porto, ajudam a explicar o expressivo aumento no volume de cargas neste primeiro quadrimestre do ano”.

Movimento de abril

Em abril, a movimentação de mercadoria no Porto de São Francisco chegou a 1,3 milhão de toneladas, crescimento de 12% em comparação com o mesmo mês de 2022 (1,15 milhão de toneladas).

A exportação atingiu 793 mil toneladas, sendo a soja o principal produto (726 mil toneladas).

A importação, por sua vez, foi de 488 mil toneladas, puxadas pelo aço (295 mil toneladas) e fertilizantes (181 mil toneladas).

Por Billy Culleton

Assessoria de Comunicação do Porto de São Francisco do Sul