O sorteio desta quarta-feira (17) da Mega-Sena acumulou e ninguém levou o prêmio principal de R$ 10 milhões, entretanto, cinco sortudos que fizeram a aposta em Santa Catarina levaram prêmios.

Entre as cinco apostas vencedoras na Quina da Mega-Sena, concurso 2593, são de Criciúma, e duas de Florianópolis e de duas de Rio das Antas.

As dezenas sorteadas foram as seguintes: 10 – 14 – 17 – 25 – 32 – 39. O prêmio principal acumulado será sorteado no sábado (20) e é estimado em R$ 14 milhões.