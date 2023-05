Imetro fiscaliza eletrodomésticos em Santa Catarina

A verificação de refrigeradores e máquinas de lavar roupas, produtos que fazem parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e que precisam do Selo de Conformidade do Inmetro para a comercialização, estiveram no foco da fiscalização do Instituto de Metrologia do Governo de Santa Catarina (Imetro-SC). Esta etapa da operação que integra o Plano Nacional de Vigilância de Mercado, idealizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), começou na última segunda-feira, 15, e foi até sexta-feira, 19.

Durante a operação, a equipe técnica da área de Qualidade do Imetro-SC visitou 25 estabelecimentos, com 47 ações fiscais. Foram aproximadamente 470 eletrodomésticos fiscalizados em nove cidades do estado, onde não foram encontradas irregularidades.

“É muito gratificante ver total conformidade destes eletrodomésticos, o que mostra que estamos no caminho certo”, salienta o presidente do Imetro-SC, Alexandre Soratto, que completa: “fiscalizamos a certificação quanto à segurança elétrica, o que significa que o aparelho passou por testes e é seguro; e o selo de eficiência energética, aquele com barras coloridas de A, mais eficiente, ao D ou E, menos eficiente, que informa ao consumidor quais são os eletrodomésticos que gastam menos energia”.

Cronotacógrafos

Na próxima semana as operações do Plano Nacional continuam e a fiscalização terá como foco os cronotacógrafos – instrumento ou conjunto de instrumentos para indicar e registrar, de forma simultânea, inalterável e instantânea, a velocidade e a distância percorrida pelo veículo, em função do tempo decorrido, assim como os parâmetros relacionados com o condutor do veículo, tais como: o tempo de trabalho e os tempos de parada e de direção.

São informações aceitas legalmente como prova em caso de acidentes ou denúncias de má condução do veículo.

Por Secom