Calendário da Restituição do IRPF será paga nestas datas; confira

Desde o início do prazo de envio da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), a Receita Federal já havia publicado o calendário de restituição do IRPF. Seguindo a mesma ordem dos últimos anos, o governo resolveu manter o número de lotes e cinco e não mais em sete. Além disso, o primeiro pagamento acontece já nesse mês de maio.

Os contribuintes têm cinco oportunidades de receberem a restituição do IRPF. Os depósitos que começam em maio vão até setembro desse ano, e os cidadãos podem ser inclusos em qualquer um desses depósitos. O pagamento é feito para quem apresentar deduções, quer dizer, gastos que possam ser abatidos no valor final da tributação. Os descontos são oferecidos pela restituição.

O prazo para resgate da restituição é de um ano, e o depósito é feito na conta corrente que foi informada pelo cidadão. Ou ainda, na chave PIX de número CPF que foi cadastrada ao enviar a declaração. Vale o PIX apenas com a chave do CPF, por isso é importante ficar atento sobre em qual conta o dinheiro será depositado.

A fim de estimular que os contribuintes escolhessem o PIX, a Receita Federal informou que aqueles que optarem por esse método de pagamento terão prioridade no recebimento da restituição do IRPF. Além deles, também têm preferência para que sejam inclusos nos primeiros lotes os seguintes grupos:

Idosos com mais de 80 anos;

Idosos com mais de 60 anos;

Pessoas com deficiência;

Pessoas cuja principal fonte de renda é o magistério;

Quem enviou a declaração até 10 de maio.

Calendário de pagamentos da restituição do IRPF

O primeiro pagamento da restituição do IRPF acontecerá em 31 de maio, mesma data final para enviar o documento. O depósito é feito sempre no último dia útil de cada mês, de maio até setembro. Uma semana antes do pagamento a Receita Federal libera a consulta em: seu site oficial, App Meu Imposto de Renda e e-CAC.

Os pagamentos acontecerão nessa ordem: