Governo divulga o calendário de pagamento do décimo terceiro do Bolsa Família; Confira

O governo do estado anunciou que os pagamentos do décimo terceiro do Bolsa Família serão realizados juntamente com o benefício de junho. As datas de pagamento serão as mesmas do calendário regular do programa, seguindo o número final do Número de Inscrição Social (NIS) de cada beneficiário. Confira abaixo as datas oficiais:

Beneficiários com NIS de final 1: depósito na conta em 19 de junho;

Beneficiários com NIS de final 2: depósito na conta em 20 de junho;

Beneficiários com NIS de final 3: depósito na conta em 21 de junho;

Beneficiários com NIS de final 4: depósito na conta em 22 de junho;

Beneficiários com NIS de final 5: depósito na conta em 23 de junho;

Beneficiários com NIS de final 6: depósito na conta em 26 de junho (valores serão disponibilizados no sábado, dia 24/06);

Beneficiários com NIS de final 7: depósito na conta em 27 de junho;

Beneficiários com NIS de final 8: depósito na conta em 28 de junho;

Beneficiários com NIS de final 9: depósito na conta em 29 de junho;

Beneficiários com NIS de final 0: depósito na conta em 30 de junho.

Essas datas valem tanto para o pagamento do benefício regular do Bolsa Família como para o pagamento do décimo terceiro apenas para os beneficiários do estado de Pernambuco. É importante ficar atento ao calendário e verificar a disponibilidade dos valores em sua conta.

Com informações: Agência Brasil