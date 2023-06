Filhote de capivara albina chama atenção em meio ao bando; A beleza da natureza

Uma capivara albina filhote, registrada vivendo tranquilamente em seu bando no Uruguai, está chamando a atenção dos internautas e de profissionais da biologia, graças ao compartilhamento do biólogo Sérgio Rangel. O fenômeno do albinismo, que é raro na natureza, levanta questões sobre o aumento aparente desses casos.

O vídeo da capivara albina, divulgado por Rangel, já acumula mais de 3 mil visualizações. O biólogo explica que, no Uruguai, é comum encontrar capivaras devido à falta de predadores naturais, o que talvez favoreça a sobrevivência de indivíduos com albinismo.

Rangel observa um aumento recente no número de registros de animais albinos, o que ele descreve como uma “quantidade absurda”. Isso levanta uma questão interessante: será que o aumento desses registros está relacionado ao fato de que, atualmente, quase todos possuem um celular e podem registrar esses avistamentos únicos?

O vídeo, além de nos mostrar a beleza da natureza, convida a uma reflexão sobre a influência da tecnologia em nossa percepção e entendimento da vida selvagem.