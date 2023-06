Educação de SC oferece Curso Enem Gratuito aos alunos do Ensino Médio

A partir do mês de junho todos os estudantes da Rede Estadual que forem participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2023 terão acesso ao preparatório Curso Enem Gratuito. Os alunos podem escolher o Plano de Estudos Semiextensivo, com aulas, simulados e a revisão do conteúdo completo, ou fazer o Intensivo do Enem, com foco nos temas mais recorrentes.

“Educação é prioridade, mas ela tem que estar ao alcance de todos. Esta é mais uma ação prática que inventiva os nossos jovens a não desistirem dos estudos, a realizarem seus sonhos”, destaca o governador Jorginho Mello.

O Curso Enem Gratuito faz parte do ecossistema da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) e tem como propósito promover a inclusão social pela educação. O portal foi criado pelo professor João Vianney em 2018, e logo assumiu a liderança nacional como o principal curso gratuito preparatório para o Enem.

A parceria firmada pela Secretaria de Educação de Santa Catarina com a Rede Enem acelera o alcance do curso, ao disponibilizar, de forma gratuita, todas as plataformas de ensino para alunos do Ensino Médio que vão prestar o Exame este ano.

Além das disciplinas tradicionais, em 2023 a iniciativa conta com uma novidade, a série “Explica do Zero”. Um projeto pioneiro no país, com trilhas de Recomposição de Aprendizagens para recuperar conteúdos essenciais que os estudantes deveriam ter aprendido no Ensino Fundamental 2, mas que devido aos anos da Pandemia de Covid-19, ficaram prejudicados.

As matrículas para as turmas do preparatório no mês de junho já estão abertas e todos os candidatos que se inscreverem para o Enem deste ano podem participar. O acesso é 100% gratuito desde agora e até o dia da última prova do Enem, em novembro.

As inscrições podem ser feitas em: https://cursoenemgratuito.com.br/.

Secretaria de Estado da Educação

Fernanda Kleinebing

(48) 9 9948-927

Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Educação