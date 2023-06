Jorginho Mello assina Resolução que permite duplicar o fornecimento de gás natural para a região Sul

Duplicar o fornecimento de gás para o Sul de Santa Catarina. A conquista tão esperada para a região foi concretizada na tarde desta segunda-feira, 5, quando o governador Jorginho Mello assinou a Resolução da ARESC que autoriza a instalação do Ponto de Entrega (PE) na cidade de Siderópolis. O ato marcou a posse de Otmar Müller na presidência da SCGás – empresa que será a responsável pelas obras.

A ação vai mais que dobrar a oferta de gás natural na região, gerando oportunidades e mais desenvolvimento econômico. Também participaram do ato de posse e de assinatura da Resolução, representantes da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina (ARESC), além de secretários de Estado e demais autoridades.

“A SCGás é uma empresa focada e agora com o Otmar na presidência, que é um engenheiro especialista nessa área, a tendência é melhorar ainda mais. Eu o escolhi justamente por ele ser do ramo, por ter trabalhado na FIESC e entender também o empresariado. Ele, melhor que ninguém, sabe dos anseios de quem produz e vai possibilitar a ampliação do gás natural, não só no Sul, mas, no estado como um todo. Santa Catarina tem pressa”, frisa o governador Jorginho Mello.

A Resolução nº 256 autoriza a instalação do Ponto de Entrada – PE de Siderópolis no Sul de Santa Catarina, com um valor estimado de R$ 38 milhões. O investimento vai potencializar ainda mais a capacidade de fornecimento de gás em toda a região Sul do estado, passando de 1,255 milhões para mais de 3,055 milhões de metros cúbicos/dia, ou seja, mais que dobrando a capacidade de oferta de gás natural na região.

“Assumo a SC Gás com alguns desafios, como o de expandir o gás natural para o Planalto, Oeste e demais regiões do estado. Sei que com a vivência e a experiência do nosso time de colaboradores, venceremos estes e outros desafios. Precisamos nos engajar em todas as esferas de governo para efetivar o mercado livre do gás. A oferta do insumo é fundamental para manter a competitividade e desenvolvimento econômico de Santa Catarina”, completa o novo presidente da SCGás, Otmar Müller. De acordo com ele, a iniciativa vai garantir maior segurança operacional para a rede de gás natural na região Sul e aumento na eficiência de toda a cadeia produtiva, beneficiando milhares de consumidores.

“Hoje é um dia muito importante, pois esse investimento promove o desenvolvimento econômico, trazendo geração de empregos e oportunidades para o Estado. Precisamos cercar uma decisão de todas as garantias, para que a empresa tenha segurança em empreender, mas principalmente, para que o usuário tenha uma tarifa adequada e um serviço de qualidade”, finaliza o presidente da ARESC, João Carlos Grando.

Por Osvaldo Sagaz | Secom