Mais de 55% da população alvo não se vacinou contra gripe em Santa Catarina

Os dados da Campanha Nacional da Vacinação Contra a Influenza 2023 estão preocupando os órgãos da saúde. Apesar da meta de vacinação estar fixada em 90% dos grupos prioritários, apenas 45,39% tomaram a vacina no estado.

De acordo com o Ministério da Saúde, apenas 32.288 doses foram aplicadas no grupo prioritário em Santa Catarina. Quanto à segunda dose, apenas 7.530 aplicações foram realizadas.

A Capital é a cidade que mais se destaca na cobertura vacinal no estado, com 110.361 doses únicas aplicadas. Já a cidade que menos vacinou foi Laurentino, com apenas 188 registros.

Campanha de Vacinação contra a gripe é prorrogada em SC

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina (COSEMS) decidiram prorrogar a Campanha de Vacinação contra a Gripe em todo o estado até o dia 30 de junho.

A medida leva em consideração o aumento do número de internações por gripe, especialmente de crianças e de idosos, e a baixa cobertura vacinal alcançada até o momento, de apenas 41%

A Campanha teve início no dia 10 de abril somente para a população dos grupos prioritários, mas desde o dia 12 de maio, tendo em vista o cenário estadual da doença, a dose está liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade.