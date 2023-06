Polícia Militar Rodoviária realizou a fiscalização de cargas e peso, na rodovia SC 114,em Painel

Durante a tarde desta terça-feira (6), a Polícia Militar Rodoviária realizou algumas abordagens de trânsito, especialmente de fiscalização de cargas e peso, na rodovia SC 114, em frente ao posto 10, município de Painel.

Com objetivo de fiscalizar veículos CVC – Combinações de Veículos de Carga, especificamente os de transportesde toras, os quais possuem intensa movimentação nessa rodovia, foram abordados 12 caminhões, onde 04 foram autuados por excesso de peso, sendo que em apenas um deles foi constatado 21,350 kg além da capacidade prevista, o qual além de ser autuado, foi liberado somente após a retirada desse excesso no local da abordagem.

A Polícia Militar Rodoviária relembra mais uma vez que cargas acima do limite legal permitido e do projetado para cada veículo, além de ocasionar riscos à segurança do motorista, compromete a segurança dos demais usuários, bem como o pavimento asfáltico.

Fonte: *2ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária – Painel*