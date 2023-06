Santa Catarina forma comitê técnico para criar Política de Saneamento Básico nas áreas rurais

Ainda mais sustentabilidade e saneamento no meio rural, é esta mais uma meta da Secretaria de Estado da Agricultura. A Secretaria e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) estiveram reunidas com representantes da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para construir um plano de trabalho que irá nortear a criação da Política de Saneamento Básico nas áreas rurais catarinenses.

“Nós queremos uma solução definitiva e vamos buscar através de um projeto de sustentabilidade e saneamento no meio rural para atender o tratamento desses resíduos, transformando em adubo orgânico e também produzindo energia. Esse é um trabalho que a Secretaria da Agricultura e o Governo do Estado, com o apoio do governador Jorginho Mello, vai implantar em Santa Catarina, buscando conciliar produção à sustentabilidade, principalmente na questão dos resíduos animais” destaca o Secretário da Agricultura, Valdir Colatto.

Fotos: Rogério de Lima/SAR

Nas áreas rurais, além do esgoto humano, o saneamento básico também engloba a produção pecuária. Conforme o Novo Marco Regulatório do Saneamento (Lei nº 14.026/2020), a meta para 2033 é o atendimento de 90% da população, com coleta e tratamento de esgotos. Em Santa Catarina, conforme o Censo 2010, 16% da população encontra-se em área rural, ou seja, representa um sexto do total das áreas a serem atendidas.

“Nós enquanto ARIS queremos trazer uma solução. Viemos aqui junto com as universidades, que têm comprovação científica, mostrar que todo esse tratamento do esgoto sanitário pode ser feito através de plantas, com uma eficiência de 100% e com o reconhecimento, inclusive, pelas agências oficiais. Hoje inicia-se a formação de um comitê técnico para que a gente possa, num curto espaço de tempo, ter esse programa e levar qualidade de vida e saúde aos produtores rurais”, destaca o prefeito de Pinhalzinho e presidente ARIS, Mario Afonso Woitexem.

O grupo deve se reunir novamente em junho para apresentar o plano de trabalho e a primeira proposta do programa.



