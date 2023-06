Governo amplia acesso aos medicamentos gratuitos do Farmácia Popular a beneficiários do Bolsa Família; veja a lista de medicamentos gratuitos e com desconto

O governo federal anunciou nesta quarta-feira, 7, o relançamento do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), voltado para garantir o fácil acesso da população a medicamentos e tratamentos para doenças como hipertensão, asma, diabetes e glaucoma, entre outras. De forma inédita, a nova versão do programa também traz aos beneficiários do Bolsa Família acesso gratuito aos 40 medicamentos disponíveis, incluindo aqueles que são apenas subsidiados para a população geral, como as fraldas geriátricas para pacientes com incontinência urinária e remédio para rinite. Outra mudança é que os fármacos para o tratamento de osteoporose e contraceptivos integram agora o rol da gratuidade.

Anteriormente, esses produtos eram oferecidos pelo Farmácia Popular com 50% de desconto. Como o site da Jovem Pan mostrou, para obter os medicamentos, o paciente deve comparecer a um estabelecimento credenciado com os seguintes itens: documento identidade com foto e número do CPF e receita médica dentro do prazo de validade, emitida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por serviços particulares. Já para as fraldas geriátricas para incontinência, o paciente deverá ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou ser pessoa com deficiência, e deverá apresentar prescrição, laudo ou atestado médico, no qual conste, na hipótese de paciente com deficiência, a respectiva Classificação Internacional de Doenças (CID).

Confira a lista de medicamentos gratuitos na Farmácia Popular:

Asma

Brometo de ipratrópio (0,02 mg)

Brometo de ipratrópio (0,25 mg)

Sulfato de salbutamol (100 mcg)

Sulfato de salbutamol (5 mg)

Dipropionato de beclometasona (50 mcg)

Dipropionato de beclometasona (200 mcg)

Dipropionato de beclometasona (250 mcg)

Anticoncepção

Acetato de medroxiprogesterona (150 mg)

Etinilestradiol (0,03mg) + levonorgestrel (0,15 mg)

Noretisterona (0,35 mg)

Valerato de estradiol (5 mg) + enantato de noretisterona (50 mg)

Diabetes

Cloridrato de metformina (500 mg)

Cloridrato de metformina (500 mg – ação prolongada)

Cloridrato de metformina (850 mg)

Glibenclamida (5 mg)

Insulina humana regular (100 ui/ml)

Insulina humana (100 ui/ml)

Hipertensão

Atenolol (25 mg)

Besilato de anlodipino (5 mg)

Captopril (25 mg)

Cloridrato de propranolol (40 mg)

Hidroclorotiazida (25mg)

Losartana potássica (50 mg)

Maleato de enalapril (10 mg)

Espironolactona (25 mg)

Furosemida (40 mg)

Succinato de metoprolol (25 mg)

Osteoporose

Alendronato de sódio (70 mg)

Confira os medicamentos com desconto na Farmácia Popular (e gratuitos para o Bolsa Família):

Diabetes mellitus tipo 2 + doença cardiovascular (> 65 anos)

Dapagliflozina (10 mg)

Dislipidemia

Sinvastatina (10 mg)

Sinvastatina (20 mg)

Sinvastatina (40 mg)

Doença de Parkinson

Carbidopa (25 mg) + levodopa (250 mg)

Cloridrato de benserazida (25 mg) + levodopa (100 mg)

Glaucoma

Maleato de timolol (2,5 mg)

Maleato de timolol (5 mg)

Rinite

Budesonida (32 mcg)

Budesonida (50 mcg)

Dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose)

Incontinência