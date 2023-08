Morre a atriz Aracy Balabanian, aos 83 anos

Artista interpretou personagens marcantes na televisão brasileira, como Cassandra em ‘Sai de baixo’ e Dona Armênia em ‘Rainha da sucata’.

É com grande tristeza que comunicamos o falecimento de Aracy Balabanian, aos 83 anos. A atriz, que foi diagnosticada com câncer no pulmão no fim do ano passado, estava internada em uma Clínica no Rio de Janeiro. Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Aracy estreou na Globo em 1972 e teve um carreira brilhante e repleta de personagens que marcaram a dramaturgia nacional como a Dona Armênia de ‘Rainha da Sucata’, Cassandra de ‘Sai de Baixo’ e Germana de ‘Da Cor do Pecado’.