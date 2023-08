Imposto de renda: Descubra quando e como consultar 4° lote da restituição

Os contribuintes poderão consultar o 4° lote da restituição do Imposto de Renda, a partir das 10h desta quinta-feira (24). Segundo a Receita Federal, o pagamento será feito no dia 31 de agosto e terá correção de 3,14% no valor.

O 4º lote contemplará 6,1 milhões de contribuintes, no valor de R$ 7,5 bilhões. A maior parte dos que entraram no 4° lote são contribuintes não prioritários e que entregaram a declaração até dia 29 de maio.

Quem for contemplado receberá o valor acrescido de juros, baseado na Selic, atualmente em 13,25% ao ano. De acordo com a Receita, o 4º lote será reajustado em 3,14%.

Como consultar?

A consulta ao 4° lote da restituição pode ser feita, a partir desta quinta (24), pela internet, através do site www.gov.br/receitafederal. Para verificar se o se nome foi contemplado, o contribuinte deve clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

Segundo a Receita Federal, neste ano foram entregues 41,15 milhões de declarações. O órgão informa que 60% dos contribuintes terá direito à restituição. Os três primeiros lotes já foram pagos pelo governo nos meses de maio, junho e julho. Serão cinco lotes ao todo.

Confira calendário de pagamento de restituição:

1º lote: 31 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho (já pago)

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 29 de setembro