Caixa libera pagamento do Bolsa Família a beneficiários com NIS final 7

A Caixa Econômica Federal libera, nesta segunda-feira (28), mais uma rodada de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de agosto. Hoje, o recurso será depositado aos beneficiários com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) 7.

Além da parcela tradicional, de R$ 600, as famílias irão receber o acréscimo de R$ 150 por crianças de até seis anos, bem como mais R$ 50 para cada integrante da família com idade entre sete e 18 anos incompletos e para gestantes. Neste mês, os pagamentos ainda serão acompanhados do Auxílio Gás, no valor de R$ 108.

Assim que cair na conta, o dinheiro poderá ser sacado em até 120 dias em terminais de autoatendimento, lotéricas e agências bancárias da Caixa. Para aqueles que preferirem, o recurso também poderá ser movimentado virtualmente, por meio do aplicativo Caixa Tem.

O Bolsa Família é destinado a famílias com renda per capita de até R$ 218, consideradas na linha da pobreza. O período de validade do benefício é de 24 meses, sem que haja o cancelamento dos pagamentos, caso a família alcance renda superior ao definido. Para receber o benefício, é preciso estar inscrito no CadÚnico.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em agosto, o investimento do governo federal na folha de pagamentos chega a R$ 14,25 bilhões para contemplar 21,14 milhões de famílias