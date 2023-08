Restituição do IR: Receita paga lote de R$ 7,5 bi nesta quinta-feira; veja quem recebe

A Receita Federal paga na quinta-feira, 31, o crédito bancário para6.118.310contribuintes, no valor total de R$ 7,5 bilhões.Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.

Do total de contribuintes que receberão, 130.088 contribuintes idosos acima de 80 anos, 978.397 contribuintes entre 60 e 79 anos, 70.589 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, 468.889 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e, por fim, 3.490.513 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração Pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX.