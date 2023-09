Número de vítimas do ciclone extratropical sobe para 21 no Rio Grande do Sul

O governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) confirmou no fim da tarde desta terça-feria (5) que o número de mortes devido o ciclone extratropical que atingiu o estado subiu para 21. Do total, 15 aconteceram na cidade de Muçum.

De acordo com Leite, esse é o maior volume de morte causado por um evento climático na história do estado. Ele também informou que duas viaturas do IGP de Caxias do Sul estão em deslocamento para Muçum, para auxiliar na remoção dos corpos.

Mais de 85% da cidade de Muçum foi atingida pelo ciclone. O evento causou uma enchente no rio e a água atingiu o centro do município.

Por questões de segurança, a energia elétrica do município foi cortada. De acordo com a prefeitura, também não há sinal de telefone.