Fotógrafo flagra cometa Nishimura e planeta Vênus na mesma imagem; Beleza no céu

Poderia ser uma manhã com um nascer do sol qualquer e o cenário já seria bonito. Mas a última segunda-feira (11) amanheceu ainda mais bela na Eslováquia – e o fotógrafo Petr Horálek conseguiu registrá-la.

Ele capturou ao mesmo tempo o planeta Vênus e o cometa Nishimura, encontrado no último mês pelo astrônomo amador japonês Hideo Nishimura.

“Essa cena seria linda mesmo sem o cometa. Por si só, o céu do nascer do sol é de um elegante azul profundo no alto, com tênues estrelas brancas aparecendo, enquanto perto do horizonte há um bronzeado agradável”, descreveu o fotógrafo.

“Por si só, as colinas em primeiro plano do leste da Eslováquia são apelativamente verdes, com as colinas Zadňa e Veľká ao longe, e com as luzes das pequenas cidades ao longo do caminho”, continuou.

Contudo, como Horálek comentou de início, a foto possui duas atrações principais. Na imagem, é possível ver dois astros: o planeta Vênus, à direita, e o cometa Nishimura, à esquerda.