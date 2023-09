Propriedades da Serra Catarinense serão fiscalizadas por drone; saiba detalhes

A Polícia Militar Ambiental, responsável pela fiscalização em todos os municípios da região da Serra Catarinense , anunciou na segunda-feira (18) a aquisição de um novo recurso: um drone para uso em suas operações. O avanço deve proporcionar uma melhoria significativa nas atividades de fiscalização e na proteção ambiental na região.

O equipamento em questão, um Drone DJI Mavic 3T Enterprise, foi doado pela 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lages. Com ele, a corporação realizará uma série de tarefas importantes, incluindo fiscalizações ambientais, o mapeamento de áreas degradadas e o apoio às iniciativas de educação ambiental.

A PMA ressaltou que, devido ao aumento de ocorrências e demandas de proteção ambiental na região, a utilização de drone foi necessária. A capacidade de operar remotamente com essa aeronave não tripulada proporcionará uma maior agilidade na execução das atividades de proteção e vigilância ambiental conduzidas pelo órgão.

A 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lages também compartilha a necessidade de preservação do meio ambiente e a qualidade de vida da comunidade. É por isso que eles realizaram essa generosa doação, visando fortalecer os esforços da PMA na defesa do meio ambiente e na promoção do bem-estar da população.